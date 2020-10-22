ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва держит на контроле проблему участия боевиков в карабахском конфликте

17:30
  • четверг
  • 22 октября 2020

Работа ведется, но не афишируется

Москва ведет активную работу по проблеме участия иностранных боевиков в карабахском конфликте. Военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что эта работа не требует привлечения к ней дополнительного внимания со стороны общественности.
Алиев готов предоставить Карабаху "культурную автономию"

"Могу вас заверить, что работа непубличная ведется очень активно. Для нас это действительно является серьезной проблемой… Публичная сторона этого вопроса вторична ", - сказала Захарова.

Представитель МИДа отметила, что в Москве прекрасно понимают возможные последствия и просчитывают их. Работа идет и по внешнеполитическим, дипломатическим каналам. По словам Захаровой, Москва публично выражает опасения в связи с присутствием боевиков в Нагорном Карабахе в том числе для того, чтобы дополнительно подчеркнуть важность этой проблемы.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, бои между войсками Азербайджана и Армении не утихают. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин привел данные разведки, которые свидетельствуют о переброске Турцией террористов из Сирии в район боевых действий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.