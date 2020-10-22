Москва держит на контроле проблему участия боевиков в карабахском конфликте

Работа ведется, но не афишируется

Москва ведет активную работу по проблеме участия иностранных боевиков в карабахском конфликте. Военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что эта работа не требует привлечения к ней дополнительного внимания со стороны общественности.

"Могу вас заверить, что работа непубличная ведется очень активно. Для нас это действительно является серьезной проблемой… Публичная сторона этого вопроса вторична ", - сказала Захарова.

Представитель МИДа отметила, что в Москве прекрасно понимают возможные последствия и просчитывают их. Работа идет и по внешнеполитическим, дипломатическим каналам. По словам Захаровой, Москва публично выражает опасения в связи с присутствием боевиков в Нагорном Карабахе в том числе для того, чтобы дополнительно подчеркнуть важность этой проблемы.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, бои между войсками Азербайджана и Армении не утихают. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин привел данные разведки, которые свидетельствуют о переброске Турцией террористов из Сирии в район боевых действий.

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