Путин: сила государства – в доверии граждан

Мир стоит на пороге больших перемен

Мир стоит на пороге больших перемен и тектонических сдвигов. В отдаленной перспективе государство могут сменить другие формы социальной организации, считает президент России.

В то же время, подчеркнул Владимир Путин, желание некоторых сил полностью разрушить существующий миропорядок неконструктивно. Глава государства уверен, что настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.

Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал "завозные" модели демократии фикцией без содержания и даже подобия суверенитета.

Российский лидер убежден, что сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан. Голос россиян должен быть решающим, а запросы общества власть должна реализовывать, подчеркнул Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"