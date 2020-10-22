"Не простудиться бы на ваших похоронах": Путин ответил недругам России

Россию не удастся списать со счетов

Мир со времен послевоенного устройства прошел несколько этапов изменений. Снизилась роль Великобритании, СССР не существует, а Россию пытаются списать со счетов. Однако игнорировать Россию едва ли удастся, страна адекватно оценивает свои возможности, заявил Владимир Путин.

Президент России предупредил злопыхателей: "затухания" страны они не дождутся. А россияне, со своей стороны, больше обеспокоены другим.

"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", — сказал российский лидер, выступая в режиме видеосвязи на заключительной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что Россия объективно оценивает свои возможности - интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. Так же адекватно в Москве оценивают потенциал страны.

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