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Путин на "Валдае" процитировал Антуана де Сент-Экзюпери

18:27
  • четверг
  • 22 октября 2020

Нужно "прибирать свою планету", отметил президент

Необходимо отказаться от чрезмерного потребления ради экологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства также обратил внимание на изменение климата. "Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли", - приводит ТАСС слова Путина.

Президент отметил, что тема охраны окружающей среды давно и прочно вошла во всемирную повестку. "Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету", - сказал Путин, процитировав писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

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