Путин заявил об утрате человечеством смысла существования на Земле

Требуется переоценка приоритетов

Нравственные ценности и ориентиры в современном мире размываются. Это необходимо исправлять – иначе человечество окончательно потеряет смысл своего существования на планете, заявил президент России Владимир Путин.

"Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите - миссии человека на планете Земля", - сказал Путин, выступая с видеообращением на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер подчеркнул, что такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Необходима переоценка приоритетов и переосмысление целей. Путин убежден, что начинать нужно с себя, с каждого человека, сообщества, государства – и лишь потом браться за мировое устройство.

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