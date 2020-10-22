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Путин заявил об утрате человечеством смысла существования на Земле

18:48
  • четверг
  • 22 октября 2020

Требуется переоценка приоритетов

Нравственные ценности и ориентиры в современном мире размываются. Это необходимо исправлять – иначе человечество окончательно потеряет смысл своего существования на планете, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на "Валдае" процитировал Антуана де Сент-Экзюпери

"Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе  с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите - миссии человека на планете Земля", - сказал Путин, выступая с видеообращением на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер подчеркнул, что такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Необходима переоценка приоритетов и переосмысление целей. Путин убежден, что начинать нужно с себя, с каждого человека, сообщества, государства – и лишь потом браться за мировое устройство.

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