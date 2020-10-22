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Путин перечислил лучшие качества россиян

18:47
  • четверг
  • 22 октября 2020

Президент принял участие в заседании Валдайского клуба

Патриотизм, воля, работоспособность и взаимовыручка – эти качества присущи российскому народу. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, многими проблемами скоро придется заниматься молодежи. "Им предстоит отвечать на новые, может быть, гораздо более сложные вызовы. Они по-своему смотрят и на прошлое, и на настоящее, и на будущее", - приводит РИА Новости слова Путина.

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