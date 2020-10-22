Пандемия, экономика, гонка вооружений: главные заявления Путина на "Валдае"

В диалоге приняли участие более 150 зарубежных и российских экспертов, политических и общественных деятелей

Борьба с пандемией, развитие экономики, ситуация в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Это лишь малая часть тем, которые в четверг затронул Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" и пообщался с участниками ежегодного форума.

Не глаза в глаза, а через экран. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы и в работу дискуссионного клуба "Валдай". Неизменным осталось то, что итоги участники подводят с Владимиром Путиным. Президент - на видеосвязи. До победы над коронавирусом еще далеко. Мир продолжает сражаться. Российский опыт здесь может пригодиться. Потому как оказался успешным.

"В России с самого начала во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей, и это был осознанный выбор. Продиктованной традицией, драматической историей. Если вспомнить, какие драматические потери мы понесли в 20 веке - у нас другого пути то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека. Поэтому мы делали все, чтобы сберечь людей, помочь родителям и детям, людям старших поколений, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономики. Поддержать миллионы предпринимателей", - заявил Путин.

И здесь - важный вопрос от модератора дискуссии - научного директора клуба Фёдора Лукьянова. В мире на фоне пандемии - экономический кризис. Россия - не исключение. И вот в последние дни идут дискуссии по поводу предложения Минфина - там считают важным сократить численность личного состава силовых ведомств. Что об этом думает Путин?

"Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков чего-то. Это просто одно из предложений Министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло", - заявил Путин.

Пандемия показала, говорит президент, что только дееспособное государство способно справиться с таким вызовом. А сила государства, уверен Путин, не в тотальной слежке за своими гражданами или жесткости силовых структур, не в военной мощи или ущемлении гражданской активности, а в доверии людей к институтам власти. Российское руководство это понимает, и старается прислушиваться к людям. Их голос - решающий. Только здесь необходим особый фильтр.

"Вопрос: как формируется такой запрос? Чей, собственно, говоря, голос должно услышать государство. Как распознать - действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания, либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику. Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить запросом какой-то узкой социальной группы. А то, прямо скажем, и внешних сил. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают. А руководители соответствующие - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - рассказал Путин.

Понятно, что многим на Западе хотелось бы видеть Россию именно такой - слабой, управляемой из-за рубежа, с руководителем-марионеткой. Оттого, возможно, и звучат так громко безосновательные и даже нелогичные обвинения в адрес нынешней власти. В том, что якобы она приказала отравить блогера Алексея Навального.

"Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно, власти во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Он уехал. Потом нам сказали, что найдены следы "Новичка". Пресловутого и хорошо известного во всем мире. Ну, дайте нам, пожалуйста, материалы. Первое - биологический материал и официальные заключения, чтобы мы могли в свою очередь доисследовать это, и чтобы у нас появились официальные, юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела", - заявил Путин.

Ничего хорошего в том, когда во внутренние дела государства вмешиваются сторонние силы, нет, уверен Владимир Путин. Яркий пример - Белоруссия, которой, по мысли президента, необходимо дать возможность разобраться самой со всеми своими проблемами.

"Россия не вмешивалась в то, что там происходило. И мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Нужно дать самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию, либо принятия новой Конституции", - отметил Путин.

Россия крайне заинтересована и в стабильной Белоруссии, и в мирном Карабахе. Президент подчеркивает: для Москвы военный конфликт между армянами и азербайджанцами - особая ситуация. Особая боль. А потому российская сторона искренне стремится к урегулированию ситуации.

"На протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Казалось, что ещё чуть-чуть, еще один шаг, и мы найдём решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия в том, что люди гибнут", - сказал Путин.

Трагедия в Нагорном Карабахе - еще одно доказательство: очень важно сохранить международные механизмы, призванные обеспечивать безопасность на планете. Речь, перечисляет Путин, про ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов. Мир на земле призваны поддерживать и договоры по контролю над гонкой вооружений. Те самые, из которых Вашингтон либо уже вышел в одностороннем порядке, либо собирается выходить. Либо - те, которые он не изъявляет желания продлевать, вопреки призывам России.

"На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет ограничений в сфере гонки вооружений. Вот о чем всем нужно задуматься. Вы сейчас перечислили - выход из разных договоров. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему. Нам европейцы говорят: пусть они выходят, а вы не выходите", - говорит Путин.

Глобальная проблема современности, с которой даже пандемия оказалась не в силах справиться, разобщенность международного сообщества, считает российский лидер. Человечество и перед лицом страшного вируса не научилось действовать сообща.

"Мы же обращались в ООН по гуманитарным соображениям хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совершенно не имею в виду санкции против России - Бог с ними, мы справимся - но в отношении других стран, которые нуждаются в помощи и страдают… это гуманитарные вещи в чистом виде - нет, так и не отменили ограничения, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей", - сказал Путин.

Эгоизм, алчность, недальновидность. Путин признается: у него и самого есть сомнения, удастся ли государствам и их лидерам когда-нибудь отказаться от всех этих пороков. Чтобы всем вместе стремиться к миру, процветанию, взаимовыгодному сотрудничеству. Может, это и утопия, говорит президент, но только такой сценарий и нужно стараться воплощать в жизнь.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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