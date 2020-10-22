"Бог с ними, справимся": Путин высказался о санкциях против России

Президент прокомментировал международное сотрудничество в период пандемии

Россия справится с введенными в отношении страны ограничительными мерами. Об этом президент Владимир Путин заявил во время заседания международного клуба "Валдай".

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 санкции в отношении ряда стран могли бы быть отменены.

"Мы же обращались, в том числе, с площадки ООН, по гуманитарным соображениям хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим", – приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее в ходе заседания Валдайского клуба Путин заявил, что Россию пытаются списать со счетов. Однако игнорировать страну едва ли удастся, она адекватно оценивает свои возможности, отметил президент.

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