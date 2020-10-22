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Путин назвал причины появления новых вооружений у России

19:32
  • четверг
  • 22 октября 2020

Таких систем нет ни у кого в мире

Появление у России новейших систем высокоточного гиперзвукового оружие стало ответом на выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, заявил Владимир Путин. Президент России ответил на вопросы участников дискуссии на заседании клуба "Валдай".
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"Теперь об СНВ-3. Мы же когда обсуждали и вели переговоры по этим вопросам, учитывали же все проблемы. Без учета осталось только одно: то, что появилось у России в ответ на выход США из договора по ПРО, именно в ответ на выход. А именно наши новейшие системы высокоточного гиперзвукового оружия. Пока таких систем у США нет, так же, как и в других странах", — сказал Путин. Президент также назвал ракетный комплекс С-400 "Триумф" лучшим в мире.

И это, к сожалению, не единственное соглашение, из которого вышли США. Путин прокомментировал также предложение европейцев, чтобы Россия одна осталась в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. На подобную инициативу ЕС президент, по его словам, ответил встречным предложением – не валять дурака.

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