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Сбер, ВТБ, Mаil.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки

20:04
  • четверг
  • 22 октября 2020

Сбербанк отправил на удаленку почти 10 тысяч человек

Сбербанку, ВТБ, Mаil.ru, а также РЖД столичные власти напомнили о штрафах за нарушение удаленного режима в офисах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. Также стало известно, что подобные письма были направлены еще в ряд организаций.

Так, указывается, что Сбербанк сообщил об отправке на удаленку почти 10 тысяч человек, РЖД — более 13 тысяч, Mail.ru — более трех тысяч.

"Просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах", — сообщается в письмах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жестко контролировать соблюдение уже действующих ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом.

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