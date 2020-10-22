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В НАТО призвали Турцию урегулировать ситуацию в Карабахе

20:42
  • четверг
  • 22 октября 2020

В альянсе подчеркнули, что не являются стороной конфликта

Серьезной признали сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию министры обороны стран НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Турцию использовать свое влияние в регионе, чтобы снизить напряженность.
Москва держит на контроле проблему участия боевиков в карабахском конфликте

"Все страны НАТО озабочены ситуацией, однако НАТО не является стороной конфликта и в полном объеме поддерживает существующие механизмы его разрешения - Минскую группу ОБСЕ. Я не говорю, что политическое решение возможно и достижимо в ближайшем будущем - но я твердо уверен, что это единственный путь вперед", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса подчеркнул, что Турция является ценным членом НАТО. Однако от нее ожидают действий по снижению напряженности в Карабахе. По словам Столтенберга, необходимо немедленное прекращение огня и его соблюдение всеми сторонами. Он призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, передает ТАСС.

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