Жители Германии скупают туалетную бумагу и мыло

Ажиотаж наблюдается и в Великобритании

Всплеск заболеваемости коронавирусом резко повысил спрос на товары первой необходимости в Германии. На первом месте в списке, как и весной – туалетная бумага, продажи которой за месяц возросли более чем на 90%.

По данным агентства Bloomberg, немцы активно скупают также муку, мыло и дрожжи. Не отстают от них англичане – магазины в Великобритании ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. Кроме туалетной бумаги, жители Соединенного королевства сметают с прилавков макароны, рис муку и консервированные овощи. Торговые сети уже ввели ограничения на онлайн-покупки.

Ранее сообщалось, что пандемия нарушила цепочки поставок "от фермы к предприятию". Это уже приводило к тому, что полки магазинов оставались пустыми. Опасаясь, что вторая волна коронавируса нанесет ущерб мировой торговле, страны начали массово закупать продукты питания, передает ТАСС.

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