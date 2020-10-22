В НАТО попросили продлить договор СНВ-3

Альянс заявил о приверженности принципам разоружения

Генсек НАТО заявил о приверженности альянса принципам разоружения. Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны натовских стран поддерживают продление на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Россией и США.

"Страны НАТО остаются полностью привержены контролю над вооружениями и принципам разоружения. Мы выступаем в поддержку переговоров России и США о продлении действия ДСНВ. Мы приветствуем прогресс, достигнутый за последние дни. Мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет договора", - заявил Столтенберг на пресс- конференции по итогам заседания министров обороны альянса.

ДСНВ (неофициальное название - СНВ-3) США и Россия подписали в 2010 году. По условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, напоминает ТАСС.

На днях Владимир Путин предложил продлить СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале, еще на год - без каких-либо условий. Генсек НАТО неоднократно заявлял о необходимости продления соглашения между Москвой и Вашингтоном. По мнению Столтенберга, это даст дополнительное время для работы над вовлечением Китая в режим контроля над стратегическими вооружениями.

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