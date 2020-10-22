ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подольская родила Преснякову второго сына

22:08
  • четверг
  • 22 октября 2020

Певица поделилась радостью в соцсети

Певица Наталья Подольская родила второго сына. В Instagram артистки появилась фотография счастливого семейства: на груди мамы лежит новорожденный, а над ними сияющее лицо папы – музыканта Владимира Преснякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Роды для звездной пары стали неожиданностью. Недавно свекровь Подольской рассказывала, что малыш должен появится на свет только в ноябре.  

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - подписала Наталья фотографию. Певица рожала в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

Супруг Подольской, Владимир Пресняков написал в блоге: "Ваня, здравствуй!". Для Наташи Иван – второй сын, для Владимира – третий: от союза с Кристиной Орбакайте у певца есть сын Никита.

Наталья и Владимир вместе с 2005 года. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия. Подольская и Пресняков давно мечтали о втором ребенке, и вот в августе певица объявила о своей беременности, пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.