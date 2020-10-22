Подольская родила Преснякову второго сына

Певица поделилась радостью в соцсети

Певица Наталья Подольская родила второго сына. В Instagram артистки появилась фотография счастливого семейства: на груди мамы лежит новорожденный, а над ними сияющее лицо папы – музыканта Владимира Преснякова.

Роды для звездной пары стали неожиданностью. Недавно свекровь Подольской рассказывала, что малыш должен появится на свет только в ноябре.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - подписала Наталья фотографию. Певица рожала в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

Супруг Подольской, Владимир Пресняков написал в блоге: "Ваня, здравствуй!". Для Наташи Иван – второй сын, для Владимира – третий: от союза с Кристиной Орбакайте у певца есть сын Никита.

Наталья и Владимир вместе с 2005 года. В 2015 году певица подарила мужу сына Артемия. Подольская и Пресняков давно мечтали о втором ребенке, и вот в августе певица объявила о своей беременности, пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

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