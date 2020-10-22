ВОЗ зафиксировала очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Общее число зараженных в мире превысило 41 миллион

Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 423 тысячи. Общее количество зараженных превысило 41 миллион, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ на 15:45 мск 22 октября, число заразившихся за 24 часа увеличилось на 423 819 человек. Это новый рекорд суточного роста заболеваемости коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 41 104 946. Число жертв COVID-19 возросло на 6 424 – до 1 128 325.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Европейском регионе - 192 831. На втором месте - Северная и Южная Америки (128 508 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (68 811). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти.

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