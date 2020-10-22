ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ зафиксировала очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

22:22
  • четверг
  • 22 октября 2020

Общее число зараженных в мире превысило 41 миллион

Число выявленных случаев COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 423 тысячи. Общее количество зараженных превысило 41 миллион, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Коронавирус в Европе: Италия и Испания бьют антирекорды

По данным ВОЗ на 15:45 мск 22 октября, число заразившихся за 24 часа увеличилось на 423 819 человек. Это новый рекорд суточного роста заболеваемости коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 41 104 946. Число жертв COVID-19 возросло на 6 424 – до 1 128 325.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Европейском регионе - 192 831. На втором месте - Северная и Южная Америки (128 508 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (68 811). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.