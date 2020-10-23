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Политолог оценил выступление Путина на "Валдае"

08:23
  • пятница
  • 23 октября 2020

Дмитрий Суслов отметил, что в своей речи президент практически не критиковал Запад

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Станет ли пандемия отправной точкой для создания новых отношений между государствами? Чего Москва ждет от следующей американской администрации? И каков потенциал военного союза России и Китая? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Владимир Путин во время своего выступления на "Валдае" заявил, что мир стоит на пороге "тектонических сдвигов". И они заключаются в том, что Китай становится полноценной сверхдержавой, и в ближайшие десятилетия американо-китайское взаимодействие, в том числе конфронтация будет много что определять в мире. Во-вторых, это качественное усиление транснациональных вызовов и угроз, в первую очередь факторов природы, экологии, которая носит экзистенциальный характер. Хотим мы это или нет, но взаимодействовать придется. Сейчас нам трудно взаимодействовать по этим вопросам с США и Европой, но, обратите внимание, Путин и в прошлом своем выступлении, и в этом практически не критиковал Запад", - сказал эксперт.

Полный комментарий политолога смотрите в видео:

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