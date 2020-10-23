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Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от России

08:16
  • пятница
  • 23 октября 2020

Оба все опровергают

Джо Байден получал деньги от России через президента Владимира Путина. Такое заявление в ходе предвыборных дебатов сделал соперник демократа, действующий глава государства Дональд Трамп. По его словам, Байден получил от России 3,5 миллиона долларов.

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"Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это... Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас", - заявил президент США, предположив, что Байдену до сих пор платят.

При этом сам он, заверил Трамп, никогда от России денег не получал. Напротив, в отношении Москвы никто не вел такую жесткую политику, как он.

Байден обвинения Дональда Трампа отверг. Он заявил, что никогда не получал денег из-за рубежа. В отличие от действующего президента, которому, по утверждению кандидата-демократа, платят и Россия, и Китай. Байден вновь потребовал от Трампа опубликовать свои налоговые декларации.

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