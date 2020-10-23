Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от России

Оба все опровергают

Джо Байден получал деньги от России через президента Владимира Путина. Такое заявление в ходе предвыборных дебатов сделал соперник демократа, действующий глава государства Дональд Трамп. По его словам, Байден получил от России 3,5 миллиона долларов.

"Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это... Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас", - заявил президент США, предположив, что Байдену до сих пор платят.

При этом сам он, заверил Трамп, никогда от России денег не получал. Напротив, в отношении Москвы никто не вел такую жесткую политику, как он.

Байден обвинения Дональда Трампа отверг. Он заявил, что никогда не получал денег из-за рубежа. В отличие от действующего президента, которому, по утверждению кандидата-демократа, платят и Россия, и Китай. Байден вновь потребовал от Трампа опубликовать свои налоговые декларации.

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