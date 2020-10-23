Пашаев: Ефремов готов перешагнуть через труп ради свободы

Адвокат нелестно отозвался о бывшем подзащитном

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко отреагировал на слова артиста, который в четверг в ходе заседания суда раскритиковал работу бывшего защитника. Актер рассказал, что Пашаев оказывал на него давление в ходе процесса и не реагировал на просьбы не оскорблять потерпевшую сторону.

"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый", - сказал в ответ Пашаев.

По мнению юриста, Ефремов всю жизнь провел в хороших условиях и теперь, попав в такую ситуацию, готов оказаться на свободе "любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". Пашаев добавил, что новая позиция актера исходит исключительно от его адвокатов, передает НСН.

Скандальную известность Эльман Пашаев получил после того, как согласился защищать попавшего в ДТП актера Михаила Ефремова. На протяжении всего судебного процесса адвокат делал противоречивые заявления, чем вызывал общественный негатив. После того, как Ефремова приговорили к тюремному заключению, многие поклонники артиста обвинили Пашаева в злоключениях их кумира.

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