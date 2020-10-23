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Дети являются меньшими разносчиками COVID-19, чем пенсионеры

08:24
  • пятница
  • 23 октября 2020

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Несмотря на распространенное заблуждение, школьники вовсе не являются активными разносчиками коронавирусной инфекции, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. По его словам, дети заражаются от взрослых, но не наоборот.

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"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", - подчеркнул Тотолян.

Эпидемиолог объяснил, что COVID-19 способен размножаться в организме лишь в том случае, если ему удается проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. Соответственно, у детей она минимальна, а у пожилых людей достигает максимального уровня.

Врач отметил статистику, согласно которой заболевших коронавирусом детей всего 10% от общего числа больных. Тотолян добавил: у ребенка из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 вируса в организме очень мало, а потому он гораздо менее заразен, чем взрослый, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,6 миллионов человек, 1,14 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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