Раскрыта неожиданная опасность пятницы для психики

Последний рабочий день бывает труднее первого

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова заявила, что пятница может быть не менее тяжелым днем, чем понедельник.

По словам психолога, в последний рабочий день недели на человека давит груз накопившейся усталости. При этом может наступить момент, который Блинникова назвала "последним порывом". Он наступает, когда человек понимает, что его ждет отдых, и от этого работает лучше.

Однако стремление сделать все дела "на последнем порыве" часто приводят к проблемам, говорит Ирина Блинникова. Это особенно касается тех, кто любит откладывать дела на потом. Работнику приходится растрачивать избыточное количество сил и подвергаться повышенному эмоциональному давлению.

"За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим. Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче", - цитирует психолога радио Sputnik.

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