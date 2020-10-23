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Раскрыта неожиданная опасность пятницы для психики

08:27
  • пятница
  • 23 октября 2020

Последний рабочий день бывает труднее первого

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова заявила, что пятница может быть не менее тяжелым днем, чем понедельник. 
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По словам психолога, в последний рабочий день недели на человека давит груз накопившейся усталости. При этом может наступить момент, который Блинникова назвала "последним порывом". Он наступает, когда человек понимает, что его ждет отдых, и от этого работает лучше. 

Однако стремление сделать все дела "на последнем порыве" часто приводят к проблемам, говорит Ирина Блинникова. Это особенно касается тех, кто любит откладывать дела на потом. Работнику приходится растрачивать избыточное количество сил и подвергаться повышенному эмоциональному давлению. 

"За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим. Необходимо уметь планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче", - цитирует психолога радио Sputnik.

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