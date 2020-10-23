Стартовал прием заявок на программу поддержки технологичного предпринимательства

Участниками проекта станут 100 команд

Стартовал прием заявок на новую программу поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Он продлится до середины декабря.

"Стать участниками проекта смогут 100 команд. Для них будут созданы все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники конкурса смогут провести краткие презентации, посетить бизнес-завтраки и тематические мероприятия.

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