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Помогут ли зимние перчатки спастись от коронавируса

09:04
  • пятница
  • 23 октября 2020

Если польза масок ясна, то с перчатками дело обстоит сложнее

Приближается зима, и все больше людей предпочитают спасать руки от холода при помощи теплых перчаток. Вирусолог Александр Лукашев рассказал, помогут ли они защититься от коронавирусной инфекции.

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"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения", - рассказал эксперт.

Он добавил, что перчатки никак не помогут, а лишь повысят риск заражения, если в них постоянно касаться лица и "чесать нос". Лукашев подчеркнул, что ученым до сих пор окончательно непонятна роль перчаток в системе защиты от COVID-19, передает РИА Новости.

"По крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование", - добавил специалист.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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