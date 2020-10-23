Помогут ли зимние перчатки спастись от коронавируса

Если польза масок ясна, то с перчатками дело обстоит сложнее

Приближается зима, и все больше людей предпочитают спасать руки от холода при помощи теплых перчаток. Вирусолог Александр Лукашев рассказал, помогут ли они защититься от коронавирусной инфекции.

"Перчатки могут снижать риск заражения, но, во-первых, нет причин носить резиновые перчатки. Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения", - рассказал эксперт.

Он добавил, что перчатки никак не помогут, а лишь повысят риск заражения, если в них постоянно касаться лица и "чесать нос". Лукашев подчеркнул, что ученым до сих пор окончательно непонятна роль перчаток в системе защиты от COVID-19, передает РИА Новости.

"По крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование", - добавил специалист.

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