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На медсправки предложили нанести QR-коды для борьбы с мошенниками

08:51
  • пятница
  • 23 октября 2020

Минздрав рассмотрит эту инициативу

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минздраву создать электронную базу медицинских справок и проверять их с помощью QR-кодов. 
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Необходимость своей инициативы Сухарев объяснил тем, что в интернете появилось много мошеннических сайтов, где люди заказывают медицинские справки без посещения врачей. 

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов", - написал депутат в письме, адресованном главе Минздрава Михаилу Мурашко. Копия есть у RT

По мнению Ивана Сухарева, в единой базе данных можно было бы регистрировать цифровые дубликаты справок, полученных гражданами в государственных и частных медучреждениях. Благодаря QR-кодам, нанесенным на справки, в любой организации можно было бы оперативно проверить подлинность документов.

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