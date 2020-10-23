В Минздраве предостерегли россиян от приема антибиотиков для профилактики COVID-19

Эти лекарства не действуют на вирусы, напомнил профессор Роман Козлов

Главный внештатный микробиолог Минздрава Роман Козлов напомнил россиянам, что антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус (COVID-19). Профессор призвал не принимать препараты без назначения врача, а фармацевтов – не продавать лекарства без рецептов.

"Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты!" – заявил Козлов (цитата по РИА Новости).

Он пояснил, что в настоящее время во многих аптеках наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты. Люди ошибочно принимают их для профилактики, подчеркнул микробиолог.

Козлов отметил, что использование антибиотиков не по назначению может привести к устойчивости микроорганизмов, и в таком случае будет сложно лечить возможные бактериальные осложнения.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от самостоятельного приема антибиотиков при гриппе. Это может быть опасно, особенно в первые дни заболевания.

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