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На блогера Mellstroy завели дело за избиение модели в прямом эфире

09:00
  • пятница
  • 23 октября 2020

Ему грозит до двух лет тюрьмы

На блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, завели уголовное дело за избиение девушки во время прямого эфира. Сейчас стример находится под подпиской о невыезде.
Российскую модель избили во время прямого эфира

Инцидент произошел 19 октября в апартаментах в "Москва-Сити". Во время прямой трансляции в YouTube между Буримом и моделью Аленой Ефремовой произошла словесная перепалка. В какой-то момент взбешенный блогер схватил девушку за шею и несколько раз ударил головой о стол. После этого он оттолкнул ее от себя, продолжая нецензурно выражаться и угрожая избить девушку еще сильнее.

В результате Ефремова получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы лица и тела, сообщил источник агентства "Москва" в полиции.

Против блогера возбуждено уголовное дело по статье "Побои" Уголовного кодекса. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Блогер Mellstroy
Блогер Mellstroy
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