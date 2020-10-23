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Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят, но изменят механизм

09:18
  • пятница
  • 23 октября 2020

Новая схема поможет избежать проблем с определением размера доплат

Российское правительство приняло решение продлить выплаты медикам за работу с коронавирусными больными на следующий год. При этом механизм администрирования выплат будет изменен.

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Отмечается, что теперь деньги для медработников будут выделяться напрямую из внебюджетных фондов под совместным руководством Минздрава и Минтруда. Предполагается, что такая схема поможет избежать проблем с определением размера доплат.

Также сумма выплат будет напрямую зависеть от времени, которое сотрудник потратил на оказание помощи пациентам с COVID-19, передает КоммерсантЪ.

На сегодняшний день врачи, работающие в "красной зоне", получают в качестве доплат 80 тысяч рублей, фельдшеры, врачи скорой помощи и медсестры — по 50 тысяч рублей, а младший медперсонал больниц, а также фельдшеры, медсестры и водители экипажей скорой помощи — по 25 тысяч рублей.

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