Депутат Госдумы придумал способ заставить всех носить маски и перчатки

Люди продолжают игнорировать масочный режим

Несмотря на рекомендации экспертов, многие россияне игнорируют средства защиты от коронавирусной инфекции и отказываются носить маски. Как подтолкнуть их к более ответственному отношению, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что для некоторых слоев населения приоритетной является финансовая сторона вопроса: люди не могут себе позволить потратить деньги на необходимое количество средств защиты.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно", - призвал Нилов.

Депутат добавил, что зачастую сильнее всего советами врачей пренебрегают пенсионеры, которые при этом являются самой уязвимой частью населения. Нилов предложил воздействовать на них при помощи социальной рекламы, передает Радио Sputnik.

"Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей. Чаще всего люди пенсионного возраста верят телевизору, слушают специалистов, которые там выступают", - заявил парламентарий.

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