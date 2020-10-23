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ЦБ отобрал лицензию у Росбизнесбанка

09:22
  • пятница
  • 23 октября 2020

Банк является участником системы страхования вкладов

Банк России лишил Росбизнесбанк лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация нарушила нормативные акты регулятора и законы, регулирующие банковскую деятельность. 
Названа опасность "лишних" банковских карт

В частности, Росбизнесбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

"Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала", - говорится на сайте регулятора.  

Также выяснилось, что банк заключал с аффилированной компанией непрозрачные сделки, которые носили нерыночный характер. Цель таких сделок заключалась в трансформации кредитного портфеля для сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков. 

В Росбизнесбанке назначили временную администрацию. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики вернут свои деньги в полном объеме.   

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