ЦБ отобрал лицензию у Росбизнесбанка

Банк является участником системы страхования вкладов

Банк России лишил Росбизнесбанк лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация нарушила нормативные акты регулятора и законы, регулирующие банковскую деятельность.

В частности, Росбизнесбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала", - говорится на сайте регулятора.

Также выяснилось, что банк заключал с аффилированной компанией непрозрачные сделки, которые носили нерыночный характер. Цель таких сделок заключалась в трансформации кредитного портфеля для сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков.

В Росбизнесбанке назначили временную администрацию. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики вернут свои деньги в полном объеме.

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