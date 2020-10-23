Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

Препараты имеются в достаточном объеме

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о дефиците в столичных аптеках ряда препаратов от COVID-19.

"Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В учреждениях сформирован большой запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, заявили в ведомстве.

В депздраве призвали не заниматься самолечением. В случае симптомов заболевания необходимо вызвать врача, который назначит обследование и соответствующую терапию, и бесплатно обеспечит необходимыми медикаментами.

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