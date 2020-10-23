Ивлеева раскрыла секрет счастливых отношений

Звезда счастлива в браке, хоть и редко видит мужа

Телеведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками секретом счастливых отношений. Блогер замужем за рэпером Элджеем, загруженный график супругов не позволяет им часто видеться, однако отношения в паре остаются гармоничными.

Ивлеева призналась, что главным в их с Элджеем паре считает полное доверие. "Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается", - выразила она свою позицию.

Также ведущая добавила, что из-за напряженных графиков они с мужем редко видятся, но зато и надоесть друг другу не успевают.

Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году, до этого пара долго скрывала свои отношения от публики.

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