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В Москве за сутки вылечились 2779 пациентов с коронавирусом

09:58
  • пятница
  • 23 октября 2020

Выздоровевшие могут стать донорами плазмы

За последние сутки в столице выздоровели 2779 человек с коронавирусной инфекцией. 

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Общее число вылечившихся от COVID составило 285 271 человек. Об этом сообщил Оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 

Совершеннолетние граждане, которые переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы с антителами к COVID-19.  

По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве выявили 381 430 зараженных, свыше 6 тысяч заболевших скончались. 

Всего по России зафиксировали 1 463 306 случаев заболевания COVID. Число жертв вируса превысило 25 тысяч человек.

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