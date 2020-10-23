В России выявили 17340 новых заболевших коронавирусом

Вылечились 11263 пациента

За минувшие сутки в России выявили еще 17340 случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии COVID-19 в России.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5478 случаев заражения коронавирусом. Это на более чем одну тысячу больше, чем днем ранее. В Подмосковье заболели еще 472 человека.

Вылечились от коронавируса 11263 пациента, в том числе в Москве – 2779. Скончались 283 заразившихся, из них 62 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1480646 случаев заражения коронавирусом. Скончались 25525 человек. Выздоровел 1119251 пациент.

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