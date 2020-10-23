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Неправильное приготовление может превратить чеснок в смертельно опасный продукт

10:15
  • пятница
  • 23 октября 2020

Не все способы готовки для него подходят

В процессе готовки чеснок нельзя жарить – это может превратить полезный продукт в смертельно опасный, заявил один из пользователей WeChat.
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Он объяснил, что во время жарки аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид, который является канцерогеном и в разы увеличивает риск развития онкологии.

"Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но поспособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида", - посоветовал пользователь портала.

Он добавил, что в сутки не стоит съедать больше трех зубчиков чеснока, в противном случае это может обернуться проблемами с желудком.

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