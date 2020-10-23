В Приморье вводят новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Во Владивостоке переполнена одна из крупнейших инфекционных больниц

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" показывает хорошие результаты в ходе пострегистрационных испытаний. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Тем не менее, контроль соблюдения мер профилактики продолжают усиливать по всей стране. В московском метро наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют десятки мобильных групп. Это полицейские и сотрудники подземки. Без средств защиты запрещён проезд и на наземном транспорте. Продолжаются рейды Роспотребнадзора. Накануне нарушения выявлены в Московском театре оперетты.

Масштабные дезинфекции сейчас проводятся во многих городах. В Калининградской области и Башкирии улицы и социально значимые объекты обрабатывают сотрудники МЧС. Чтобы снизить количество заболевших, вводят дополнительные ограничительные меры. В Тамбовской области людям старше 65 лет запрещено выходить из дома без крайней необходимости. А в Хабаровском крае бракосочетания теперь проходят без гостей. Сложная ситуация с коронавирусом и в Приморье. Во Владивостоке переполнена одна из крупнейших инфекционных больниц.

В Приморье из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничена работа ресторанов и кафе. Принимать посетителей можно только до 11 часов вечера. За нарушения санитарных мер придётся заплатить крупные штрафы. Ситуация в регионе становится всё тяжелее. Во Владивостоке переполнена самая крупная инфекционная больница.

Многослойный костюм - уже привычное средство защиты для тех, кто каждый день заходит в красную зону. Снять это обмундирование медики смогут через 8, а то и через 12 часов. Работа на износ. Показатели заболеваемости коронавирусом в Приморье растут. Сегодня зафиксировано 130 новых случаев. Это самая высокая цифра за весь период пандемии.

Большинство пациентов - люди пожилого возраста. Многие из них сразу попадают в реанимационное отделение. Каждый четвертый заболевший сегодня получает дополнительную кислородную поддержку. Самый крупный коронавирусный госпиталь Приморья, на 400 мест, переполнен. Дополнительные койки развернули в приемном отделении и даже в буфете. Но больных поступает больше, чем выписывается. У этих врачей только что закончилась ночная смена.

- Мы в реанимации работаем, и было много пациентов все тяжелые.

Врачи живут в гостиницах и по несколько недель не видят своих близких.

"Вы же понимаете, что неделя, две, три, ты можешь отдохнуть, а потом начинаешь скучать, давит это все, плохо", - сказал врач больницы №4 во Владивостоке Савелий Крутиков.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае вводятся новые ограничительные меры. Кафе и рестораны теперь будут открыты только до 23 часов. Усилен контроль в детских садах и образовательных учреждениях.

На сегодняшний день во Владивостоке 97 классов в общеобразовательных школах и лицеях перешли на дистанционное обучение. Для тех, кто продолжает ходить в школы, сделали так называемое веерное расписание, чтобы классы не пересекались друг с другом.

Введены новые административные санкции. За несоблюдение режима самоизоляции пациенту с коронавирусом придется заплатить штраф до 40 тысяч рублей. Должностным лицам - до 150 тысяч.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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