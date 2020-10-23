Байден разгромил Трампа в заключительном раунде дебатов

Так считают большинство американцев

В американском Нэшвилле прошёл финальный раунд предвыборных теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Кандидаты на президентский пост общались полтора часа. И помимо личных оскорблений, предъявили друг другу обвинения в коррупции и сговоре с Россией. По опросам среди зрителей, победу одержал Джо Байден. Так считают 53% американцев. Трампа победителем дебатов назвали только 39% опрошенных. Однако реальный расклад политических сил ещё может оказаться иным.

Никаких рукопожатий. Кандидаты не смотрят друг на друга, явно выказывая пренебрежение. Первый вопрос, и сразу стрелы летят в действующего президента.

"От коронавируса умерли 220000 американцев, вдруг вы до сих пор не слышите здравого смыла. Так послушайте ещё раз! Тот, кто несёт ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединённых Штатов", - заявил Джо Байден.

Отбиваться от нападок Трампу приходится с самого начала. Он на этой территории явно чужой. Дебаты ведёт журналистка канала NBC, её родители известные спонсоры Демпартии. Впрочем, действующий президент оптимистичен: вакцина от коронавируса почти готова и через несколько недель уже может поступить в массовое производство.

"Нам приходится с этим жить. Мы не можем спрятаться где-то в подвале, как это сделал Джо. У него, по всей видимости, есть, где спрятаться. Он явно где-то зарабатывает свои деньги в другом месте!" – заявил Трамп.

Тема денег и финансовых дотаций - главная в выступлении Трампа. Отсылки к коррупционным схемам семейства Байденов так или иначе проскальзывают в ответах на каждый вопрос.

"Вы получали много денег от России. И они, вероятно, все ещё остались. Но то, что вскрылось теперь - это вообще ужас! Думаю, вам стоит объясниться с американским народом", - потребовал Трамп.

А объясняться действительно придётся. Доверие электората здорово подорвала скандальная история с ноутбуком сына Джо Байдена Хантера. На лэптопе, помимо коррупционных схем, якобы обнаружили материалы сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Обвинения в педофилии младшего Байдена накануне выборов - практически удар под дых для его отца. Впрочем, комментировать эту историю кандидат от Демпартии до сих пор не хочет. Перед миллионами американцев и вовсе предпочёл перевести стрелки.

Байден: "Обвинить во всём меня - это план России. Всё что говорит этот человек - наглая ложь!"

Трамп: "То есть, вы действительно считаете, что историю с ноутбуком подстроили русские?"

Байден: "Именно это я и хочу сказать!"

Трамп: "Вы вообще в своём уме? Вот к чему мы пришли. Смотрите, что они делают! Опять мы пришли к России! Да вы издеваетесь!"

Иностранное вмешательство во внутреннюю политику США - тема, которая и так популярна за океаном, перед выборами и вовсе максимально актуальна. Со сцены вновь звучат обвинения в адрес Москвы. Риторика - в излюбленном стиле "хайли лайкли", во всём виноваты русские. Досталось Китаю и Ирану.

"Если меня изберут президентом - все эти страны заплатят своё! Никто не должен мешать американскому суверенитету!" – пообещал Джо Байден.

Дональд Трамп старается сохранять спокойствие. Себя он явно позиционирует выше оппонента, об этом говорит и язык жестов и резкие перевод тем. Никогда раньше Америка не жила так хорошо как при Трампе - основной тезис, звучащий со сцены. Компромат о заграничных счетах президента, на который так отчаянно давят демократы, и вовсе не соответствуют действительности.

"Слушайте, я был бизнесменом. Логично, что я вёл бизнес. Тот банковский счёт, на который вы ссылаетесь, о нём все знают, это не секретная информация. Я закрыл этот счёт ещё до того, как решил баллотироваться в президенты. И в этом между нами большая разница. Он был вице-президентом Соединённых Штатов, а его сын и два брата в это время богатели. Они как пылесосы высасывали деньги", - заявил Дональд Трамп.

Однако договорить ему не дали. Модераторы воспользовались своим правом: то, что микрофоны будут отключать, предупреждали заранее. После завершения дебатов кандидаты ушли, не попрощавшись.. До выборов президента США остается немногим меньше двух недель.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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