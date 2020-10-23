С Белорусского вокзала отправился "Поезд Победы"

Поезд-музей посетит десятки городов

С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы". Это современный музей на колёсах. Его маршрут пройдет через всю страну с остановками в десятках городов. В составе - семь вагонов. В каждом из них - экспозиции, которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны.

Это единственная в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде, отмечает "ТВ Центр". Ни в одном музее мира нет такого количества скульптурных композиций. Маршрут разделён на две части - первая пройдёт по бывшей линии фронта. Конечной точкой станет Волгоград. Вторая - по транссибирской магистрали - до Дальнего Востока. Проект приурочен к 75-летию Победы и станет завершающим мероприятием Года памяти и славы.

"Каждый раз когда такая панорама создаётся, всегда обидно, что не все её могут увидеть. А сейчас она пройдёт по 50 городам. И на ближайшие полгода этот поезд будет всё время в движении. И у огромного количества ребят - мальчишек, девчонок - будет возможность побывать. Мне кажется, очень важно, что это сделано в таком понятном для них языке", - заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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