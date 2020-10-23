ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С Белорусского вокзала отправился "Поезд Победы"

11:49
  • пятница
  • 23 октября 2020

Поезд-музей посетит десятки городов

С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы". Это современный музей на колёсах. Его маршрут пройдет через всю страну с остановками в десятках городов. В составе  - семь вагонов. В каждом из них - экспозиции, которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны.

Это единственная в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде, отмечает "ТВ Центр". Ни в одном музее мира нет такого количества скульптурных композиций. Маршрут разделён на две части - первая пройдёт по бывшей линии фронта. Конечной точкой станет Волгоград. Вторая - по транссибирской магистрали - до Дальнего Востока. Проект приурочен к 75-летию Победы и станет завершающим мероприятием Года памяти и славы.

"Каждый раз когда такая панорама создаётся, всегда обидно, что не все её могут увидеть. А сейчас она пройдёт по 50 городам. И на ближайшие полгода этот поезд будет всё время в движении. И у огромного количества ребят - мальчишек, девчонок - будет возможность побывать. Мне кажется, очень важно, что это сделано в таком понятном для них языке", - заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Экспозиция "Поезда Победы"
Экспозиция "Поезда Победы"
Отправление "Поезда Победы"
Отправление "Поезда Победы"
Экспозиция "Поезда Победы"
Экспозиция "Поезда Победы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.