В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ

Из опасной зоны эвакуировали более 600 человек

Масштабная спецоперация прошла в Севастополе. Более сотни спасателей и пиротехников обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

Снаряд обнаружили в плотно застроенном частном секторе. Боеприпас не менее 75 лет пролежал в скале на четырехметровой высоте в непосредственной близости от нескольких жилых домов. Радиус поражения взрывного устройства такого типа - как минимум полкилометра.

Из опасной зоны эвакуировали более 600 человек, рядом развернули оперативный штаб, который координировал работу. Чтобы вывести фугас к месту временного хранения, пришлось частично перекрыть движение и отключить электричество на некоторых улицах. Снаряд в ближайшее время уничтожат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"