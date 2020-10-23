Житель села под Ярославлем спас из огня 11-летнего мальчика

Мужчину наградили грамотой и часами

История большого подвига и счастливого спасения. В Ярославской области мужчина бросился на помощь соседскому ребенку в горящем доме. Все произошло глубокой ночью, пламя успело объять все здание, но спаситель, рискуя собственной жизнью, все же прорвался внутрь и вынес мальчика.

Пожар был виден из любой точки села Прусово – такой высоты было пламя. Около трех часов ночи, заметив в окно горящий дом, Людмила Сурьянинова бросилась будить внука Антона.

"Антоша, сосед горит. Мигом на кухню. Смотрю с чердака - уже пламя. Он мигом оделся и побежал", - рассказывает женщина.

Антон Сурьянинов вспоминает: когда подбежал к дому, крыша еще держалась. Но односельчане уже расступились: вот-вот горящий дом должен был сложиться. Поворотный момент: крик о том, что внутри остался ребенок. Завязав капюшон покрепче, бросился внутрь через окно.

Еще возле стены вдохнул порцию ядовитого углекислого газа, но устоял на ногах, 34-летнему мужчине помогла хоккейная закалка. В какой части дома мог находиться мальчик, Антон вообще не представлял.

"Не открывая глаза на ощупь начал ориентироваться. Его нашел, нащупал его, и уже начал попытки делать выбраться обратно. На уровне подсознания понимал, что надо выбраться, что меня ждет семья", - вспоминает мужчина.

11-летний Василий Махов уже не дышал, когда его вытащили. Вернуть к жизни помогли медики "скорой", помощь потребовалась и его спасителю.

Мама ребенка Елена в этот момент была вдалеке от места происшествия: ухаживала в Ярославле за 8-месячной дочкой. Василий остался у бабушки, пожилая женщина тоже уцелела в пожаре.

"Позвонила мама в ночь, часа в 4 ночи в истерике, состояние шоковое было у нее. Сказала, что произошел пожар. Васю в данный момент уже вытащили. Сказала: не переживай. Я первым делом спросила, живой ли он. Сказала, что живой. Пришел в сознание", - говорит мама мальчика Елена Власова.

Спасенный мальчик сейчас в больнице с ожогами и отравлением угарным газом. В сознании, но по-прежнему под кислородной маской. Время от времени пробует дышать полной грудью.

"Основное заболевание его - это термоингаляционная травма или ожог дыхательных путей. Тяжесть состояния, в первую очередь, обусловлена дыхательной недостаточностью. На фоне проводимых лечебных мероприятий, на фоне диагностических и лечебных процедур, которые мы выполняли, есть небольшая, но положительная устойчивая динамика", - говорит доктор-анестезиолог, реаниматолог областной детской клинической больницы Константин Карпов.

Антон уже на ногах. За совершенный героический поступок власти Ярославля вручили ему благодарность и подарочные часы. На церемонию он взял сына, всего у мужчины трое детей. И объяснил, что, будучи отцом, он не мог остаться в стороне.

"Я для себя принял решение, что шанс есть. И его надо использовать. Я понял, что если не сделаю, просто не смогу сам с собой внутри найти равновесия", - говорит Антон Сурьянинов.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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