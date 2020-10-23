Виртуальные экскурсии и спортивные забеги: как провести выходные в Москве

Для тех, кто останется дома, телеканал "ТВ Центр" подготовил серию увлекательных фильмов

Виртуальные экскурсии и выставки, образовательные мероприятия и спортивные забеги. Провести увлекательные выходные в столице можно в любом формате. В Сад имени Баумана приглашают желающих потренировать знание иностранного языка. А те, кто предпочитает провести эти дни дома, могут посетить парки в режиме онлайн. Или же посмотреть серию увлекательных фильмов, которые подготовил наш канал.

Царицыно предлагает ступить на утреннюю и береговую дорожки. Эти два пешеходных маршрута полны тайн и загадок, и они гарантируют незабываемые впечатления.

О чем думают застывшие сфинксы? С какой стороны лучше подойти к арке под названием "Руина", чтобы увидеть мостик Лемешева? И это – только начало экскурсии. Как реальной, так и виртуальной.

"Вы можете включить канал и идти прямо по нашим дорожкам. У вас будут комментарии нашего научного сотрудника Дмитрия Стального о том, где вы находитесь, на что вы смотрите, где открывается самый удивительный вид", - сказала гендиректор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

Шаг за шагом – и в голове всплывают с детства знакомые строки. Ноги сами несут в центр Москвы.

Дом-музей Марины Цветаевой подготовил подарок для ценителей поэзии. Онлайн-выставку "Пленный дух", посвященную 140-летию со дня рождения Андрея Белого. Тонкий и глубокий рассказ о взаимоотношениях двух выдающихся творцов.

В этой виртуальной выставке можно будет не только увидеть изображение предметов-экспонатов, но и увидеть видеофрагмент пешеходной экскурсии по местам, которые связаны с Мариной Цветаевой и Андреем Белым. По местам, где они встречались в Москве", - сообщила старший научный сотрудник дома-музея Марины Цветаевой, куратор выставки Мария Степанова.

На улицах осенней Москвы и сейчас встречаются, по ним часами гуляют и бегают. Наверняка готовятся к рекорду.

В воскресенье всех желающих ждёт Крылатский трейл. Свежий воздух, золото листвы - прямо-таки забег с высоты птичьего полёта. Дилеммы – бежать или не бежать – просто не существует.

Потренировать не только мышцы, но и серые клеточки помогут с Саду имени Баумана. Там по пятницам шлифуют английский, переводя онлайн американский сериал "Друзья". Почему бы и нет? Весело, дружно и бесплатно.

"Пожалуйста, присоединяйтесь! Эти занятия ведут только носители языка – наши англоговорящие преподаватели", - сказала директор и основатель языковой школы Мария Морева.

Переводчики абсолютно не понадобятся для того, чтобы увидеть в выходные всё самое интересное на нашем канале.

Воскресное утро станет тёплым и очень вкусным – в компании с неподражаемой Анной Семенович и Отаром Кушанашвили. Программа "Спасите, я не умею готовить!" наглядно доказывает: перед женщинами и их рецептами невозможно устоять!

Спустя несколько часов - история о том, на что способна женщина, отложившая кастрюли в сторону. Если муж вот-вот заведёт молодую любовницу, а лучшая подруга настаивает на пластике, стоит ли верить – и им, и своим страхам? В воскресенье вечером - захватывающий детектив о том, в какую ловушку можно попасть в битве за красоту.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Юрий Тимошин, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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