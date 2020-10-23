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В Греции вводят комендантский час из-за распространения COVID-19

11:21
  • пятница
  • 23 октября 2020

Ношение масок стало обязательным

Рекордный прирост новых случаев COVID-19 зафиксировала Всемирная организация здравоохранения - за сутки выявлено почти полмиллиона инфицированных. Общее число заболевших приближается к 42 миллионам. Более миллиона скончались.

Самые жёсткие ограничительные меры вводят всё больше европейских стран. Выходить из дома без особо веских причин запрещено гражданам Ирландии. В ряде регионов Италии и Кипра действует комендантский час. Сегодня он введен ещё в сорока департаментах Франции. Как заявляют в Париже, в ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться, передает "ТВ Центр".

Действие комендантского часа объявлено и в некоторых муниципалитетах Испании. Местные власти признали, что уже не могут контролировать распространение инфекции. Бить антирекорды продолжает и Греция. С субботы в так называемых "красных" и "оранжевых" зонах страны вводится комендантский час с 00:30 до 05:00 по местному времени. Обязательным станет ношение маски.

На этом фоне эксперты ВОЗ опубликовали результаты исследования препаратов против COVID-19, оно было начато ещё весной. Ни одно из лекарств не признано эффективным. Российской вакцины в этом списке нет.

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