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Сенчукова рассказала, как сделала аборт из-за Рыбина

10:51
  • пятница
  • 23 октября 2020

Это омрачает их воспоминания

Певица Наталья Сенчукова вспомнила, как сделала аборт, находясь в статусе любовницы Виктора Рыбина. 
Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова состоят в браке больше 20 лет. За это время они не расставались и не предавали друг друга. Однако лидер группы "Дюна" не сразу сделал Сенчуковой предложение. До брака они встречались восемь лет, причем их отношения начались еще в те времена, когда Рыбин был женат.

"Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днем", - рассказала Наталья Сенчукова в программе "Судьба человека". 

По ее словам, Рыбин отдыхал с ней душой. Она "не капала ему на мозги по поводу предыдущей жены". 

Трудный момент наступил, когда Сенчукова забеременела. Она боялась, что останется одна с ребенком, поэтому решилась на аборт. "Не хотела обременять его, ведь Маша [дочь музыканта] тогда была совсем маленькой. Мы были очень расстроены", - призналась певица. При этом Рыбин предлагал оставить ребенка, но Сенчукова не хотела стать обузой для артиста.  

Сенчукова и Рыбин стараются не вспоминать эту печальную историю. Им до сих пор больно. 

Отметим, что певица не первый раз рассказывает об аборте. "Наворотили мы, конечно, по молодости", - говорила она в 2018 году, вспоминая тот случай.  

Напомним, что первый раз Виктор Рыбин женился в 1982 году, второй раз - в 1985. С Сенчуковой он познакомился в 1990 году, когда она работала танцовщицей. Они поженились в 1998 году. Через год у них родился сын Василий.

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