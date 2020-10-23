Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина

Пост достанется Бэлле Черкесовой
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, сообщили в пресс-службе кабмина.
Волин занимал пост заместителя главы Минцифры с середины 2012 года, в его рабочие обязанности входило развитие медиаотрасли и интернета. Его место займет Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента. Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
"Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова", - сказано в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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