Мишустин уволил замглавы Минцифры Алексея Волина

Пост достанется Бэлле Черкесовой

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, сообщили в пресс-службе кабмина.

Волин занимал пост заместителя главы Минцифры с середины 2012 года, в его рабочие обязанности входило развитие медиаотрасли и интернета. Его место займет Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента. Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

"Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова", - сказано в сообщении.

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