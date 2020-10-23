Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Многие страны не справляются с наплывом больных

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что в течение последних нескольких недель ситуация с распространением коронавирусной инфекции во всём мире серьезно ухудшилась, передает ТАСС.

"К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности […] предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий. Это серьезный вызов, требующий большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения без исключения всех стран", - заявил Мурашко в ходе выступления на международном межпартийном форуме "ШОС+".

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,6 миллионов человек, 1,14 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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