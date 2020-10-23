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ФСБ ликвидировала две ячейки исламистов на Кавказе (видео)

11:17
  • пятница
  • 23 октября 2020

Задержаны больше 20 человек

ФСБ России ликвидировала две ячейки международной террористической организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (деятельность запрещена в нашей стране). Спецоперации прошли в Карачаево-Черкессии и Дагестане.

В обоих регионах задержаны более 20 человек, которые призывали отвергать светскую власть и строить халифат, а также активно вербовали сторонников. В их домах прошли обыски. Оперативники изъяли гранаты с боевыми запалами, пистолеты и патроны разного калибра, холодное оружие и многочисленную экстремистскую литературу.

Возбуждены уголовные дела, в рамках которых участники и организаторы формирований будут привлечены к ответственности.  Видео спецоперации публикует "ТВ Центр".

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