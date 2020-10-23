Очередной совет Малышевой возмутил россиян

Телеведущая перечислила продукты, спасающие от коронавируса

Елена Малышева давно известна в России как эксперт в области здравоохранения, своими знаниями она часто делится с согражданами. Однако последняя её рекомендация россиянам очень не понравилась.

Телеведущая заявила, что коронавирусом чаще всего болеют люди с дефицитом витамина D, селена и цинка. Чтобы восполнить нехватку полезных элементов, Малышева рекомендовала чаще есть печень трески, бразильский орех и сырые устрицы.

Однако советы телеведущей возмутили её подписчиков. Люди упрекнули Малышеву в оторванности от российских реалий. Фолловеры постарались донести до ведущей, что большинство россиян не просто не могут позволить себе такой рацион, но никогда "в глаза не видели" этих продуктов.

"Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их"; "Большая часть населения страны не может позволить себе данные продукты. Только по праздникам", - написали поклонники Малышевой.

Некоторые же перевели ее совет в шутку.

"Зашла в магазин, а устриц нет. Видно пенсионеры расхватали", - заявили в комментариях к посту телеведущей.

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