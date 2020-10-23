Работа на максимальных нагрузках помогает совершенствовать МЭШ

В итоге от этого выиграют и учителя, и школьники

Заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Владимир Макаров сообщил, что эксперты Московской электронной школы (МЭШ) круглосуточно работают над совершенствованием системы.

По словам Макарова, последние полгода работа шла особенно активно. Специалисты много раз протестировали все элементы МЭШ.

"Любой цифровой продукт до выхода в релиз проходит через скрупулезный аудит. Но каким бы долгим не был этап разработки, от сбоев не застрахован никто. Патчи первого дня - это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний - боем. Он всегда неизбежен", - сообщил Владимир Макаров.

Он сказал, что в первые дни после начала дистанционного обучения на МЭШ обрушились "запредельные" нагрузки. Воспроизвести их искусственно на этапе тестирования просто нереально. Сейчас свыше 600 тысяч человек пользуются сервисами МЭШ, каждую секунду отправляется более 80 тысяч запросов, за день проводится почти 4 миллиона сессий онлайн-уроков.

Такой стресс-тест помогает совершенствовать систему и устранять ошибки, подчеркнул Макаров. В итоге от этого выиграют все пользователи программы.

Так что новые сбои в работе МЭШ не исключены. "И мы просим родителей и учеников, и учителей с пониманием к этому отнестись. Загрузив систему по максимуму, все вместе мы совершенствуем цифровой продукт и готовим его к бесперебойной работе даже в условиях повышенного спроса на сервисы МЭШ. Каждый сбой, нештатная работа каждого элемента оперативно анализируется и исправляется", - заявил заместитель руководителя ДИТ.

Он отметил, что специалисты готовы к сбоям в системе. Для этого в каждой школе столицы разработаны резервные алгоритмы работы. "Образование не останавливается, все продолжают учиться. А мы параллельно совершенствуем инструмент, который помогает сделать процесс образования интереснее и эффективнее", - заключил Владимир Макаров.

Напомним, что 19 октября в МЭШ произошел сбой, который не помешал началу уроков в московских школах.

С учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19 столичный мэр Сергей Собянин распорядился провести каникулы одновременно во всех школах с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов вернулись в школы, а дети постарше ближайшие две недели будут учиться дистанционно.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства, не будут работать с 19 октября по 1 ноября.

Транспортные карты школьников 1-5 классов разблокированы. Старшеклассникам по-прежнему недоступен бесплатный проезд на общественном транспорте.

Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные меры в их школах и учреждениях дополнительного образования.

Через две-три недели в некоторых классах планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. Это необходимо для того, чтобы снизить число заболевших коронавирусом среди учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями. В школы направят студентов и выпускников педагогических вузов, которые будут вести уроки. Опытные учителя смогут помогать тьюторам и контролировать учебный процесс в удаленном режиме.

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