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Более 25 тыс. кг продуктов доставили москвичам социальные работники

11:30
  • пятница
  • 23 октября 2020

Жители столицы на самоизоляции продолжают придерживаться ЗОЖ

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошедший месяц соцработники доставили соблюдающим самоизоляцию москвичам свыше 25 тонн продуктов.

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"Горячая линия комплекса социального развития продолжает принимать заявки на предоставление социальных услуг от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. С 26 сентября было оформлено почти 5 тыс. заявок на доставку продуктов питания", - отметила вице-мэр.

Ракова охарактеризовала социальных работников как "армию помощи", которая обеспечивает товарами первой необходимости пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями. "Сегодня перед нами стоит важная задача - защитить всех тех, кто находится в группе риска", - подчеркнула она.

Больше всего продуктов (4,5 тонны) доставили жителям Северного административного округа. 3 тонны продуктов получили заявители в Восточном АО, по 2,9 тонн было доставлено в Южный и Юго-Западный АО. Реже за доставкой продуктов обращаются жители Западного, Северо-Восточного и Юго-Восточного административных округов (2,5, 2,4 и 2 тонны соответственно). Социальные помощники в Северо-Западном административном округе доставили 1,8 тонны продуктов, а в Центральном административном округе - 1,6 тонны. Наименьшее количество продуктов было заказано в Зеленоградском административном округе (355 кг) и ТиНАО (605 кг).

Ракова добавила, что даже на самоизоляции многие москвичи продолжают следить за здоровым образом жизни и просят соцработников доставлять им соответствующие продукты.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно. Находящиеся на самоизоляции и нуждающиеся в помощи москвичам необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09.

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