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Подольская рассказала о подготовке к родам, творчестве и комнате для малыша

12:18
  • пятница
  • 23 октября 2020

Пандемия благотворно сказалась на беременности певицы

Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями - 22 октября у них появился сын Иван. Певица рассказала, что долго прятала живот от публики и почти не покупала вещи для малыша.

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Подольская призналась, что из-за пандемии беременность прошла очень спокойно, вся семья постоянно находилась дома. Изоляция позволила артистке долгое время скрывать от общественности своё "интересное положение".

"Хотела до определенного момента не оглашать во всеуслышание о нашем с Вовой счастье, поэтому, когда были домашние онлайн-концерты или съемки, тщательно выбирала одежду, чтобы скрыть положение. Накануне родов чувствовала себя колобком, который передвигается уточкой и не может сам себе надеть обувь. А тем более снять", - рассказала Подольская.

Несмотря на рождение второго сына, артистка не забросила работу – на следующий день после родов у нее вышел новый трек. Подольская отметила, что беременные артистки всегда находятся в тревожных мыслях о том, как бы не выпасть надолго из рабочего процесса, но с ней такого не произошло.

Певица добавила, что вещи для малыша покупали в последний момент, а комната ему и вовсе досталась от старшего брата, передает СтарХит.

"С комнатой для малыша – вообще идеальная ситуация. Только мы начали подумывать, что Теме нужно более взрослую обстановку, как я забеременела. Так что детская, можно сказать, готова, только кроватку туда осталось вернуть, она у меня хранится. Теме же просто меблируем соседнюю комнату, можно сказать, уже на перспективу к школе", - заявила Подольская.

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