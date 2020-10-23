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Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку

12:16
  • пятница
  • 23 октября 2020

Он объяснил свое решение

Глава Калининграда Алексей Силанов подал заявление об отставке по собственному желанию. Причина такого решения - изменение схемы городского управления.
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"Сегодня, на мой взгляд, это необходимо", - сказал Силанов РИА Новости, комментируя свою отставку. 

Депутаты горсовета приняли его отставку. На заседании было 26 депутатов. Как пишет "Новый Калининград", решение одобрили единогласно. 

Калининград возглавил председатель горсовета Андрей Кропоткин.    

Во вторник, 20 октября, местные депутаты проголосовали за изменение схемы управления городом. До недавних пор сити-менеджер Калининграда одновременно являлся главой администрации. Теперь эти должности будут занимать два человека. Соответствующий законопроект был принят областной Думой и подписан губернатором Антоном Алихановым.  

Напомним, что Алексей Силанов возглавил Калининград в 2018 году. Его полномочия истекали в 2021 году.

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