Александр Васильев о лечении от COVID-19: "Я всё отработал рекламой"

Телеведущий передал благодарность врачам

Александр Васильев перенес коронавирус в тяжелой форме еще весной. Историк моды попал на лечение в больницу в Коммунарке и врачи не взяли с него за лечение ни рубля.

"Я все отработал рекламой! Я думаю, что послужил потрясающей рекламой этому заболеванию. Я сказал врачам спасибо, потому что они меня вылечили. Я мог умереть", - признался Васильев.

Также он поблагодарил свое руководство за то, что после болезни смог вернуться на работу, передает СтарХит.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 41,6 миллионов человек, 1,14 миллион из них скончались. В России выявлено 1,46 миллиона заболевших, более 25 тысяч пациентов скончались.

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